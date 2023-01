UBS stuft Glencore auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Glencore auf "Buy" mit einem Kursziel von 560 Pence belassen. Was den freien Barmittelzufluss betreffe, schlage sich der Rohstoffkonzern derzeit wacker in Zeiten einer schwachen Kohlepreisentwicklung, schrieb Analyst Myles Allsop in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Bewertung der Papiere bleibe attraktiv auch bei normalisierten Rohstoffpreisen./tih/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2023 / 12:43 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2023 / 12:43 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Glencore Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,33 % und einem Kurs von 6,289EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Myles Allsop

Analysiertes Unternehmen: Glencore

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 5,6

Kursziel alt: 5,6

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m