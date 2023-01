Neues Konzept der Verkäufer-Qualifizierung von Skoda Auto Deutschland mit GGA-Gütesiegel ausgezeichnet (FOTO)

Weiterstadt (ots) - > Das Zertifikat der Gütegemeinschaft AutoBerufe (GGA)

bestätigt hohen Qualitätsstandard des neuen individuellen

Qualifizierungskonzepts von Skoda Auto Deutschland



> Die Qualifizierung von Verkäufern ist inhaltlich und zeitlich an den

individuellen Bedarf angepasst - mit Vorteilen für Mitarbeiter, Betriebe und

Kunden





> Die Attraktivität der Skoda Autohäuser als Arbeitgeber ist ein besonderswichtiges Ziel der Abteilung Training VertriebDie Gütegemeinschaft AutoBerufe (GGA) hat das neue Qualifizierungskonzept vonSkoda Auto Deutschland für 'Geprüfte Skoda Automobilverkäufer' (GAV)zertifiziert. Das bedeutet: Skoda schult seine Verkaufsmannschaft nachweislichnach einem Verfahren, das den hohen Anforderungen der in der Gütegemeinschaftzusammengeschlossenen wichtigsten Automobilmarken auf dem deutschen Marktentspricht. Damit nicht genug: Das Konzept der Marke bietet durch eineindividuelle Anpassung an die Vorbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitereine gezieltere, effektivere und damit besonders hochwertige Qualifizierung. ImAbschlussbericht sprach die GGA dafür ein besonderes Lob aus.Nicht alle Mitarbeiter, die als Verkäufer in den Autohäusern der Marke Skodastarten, haben dieselbe Vorbildung und Erfahrung für diese anspruchsvolleAufgabe. Einige kommen von einer anderen Marke zu Skoda, andere steigen neu inden Beruf ein."Wir wünschen uns für diese Aufgabe die besten und engagiertesten Mitarbeiterauf dem Markt, um die Erfolgsgeschichte von Skoda in den Betrieben weitervoranzubringen. Deshalb hat das Team 'Training Vertrieb' die Bausteine unsereskompetenzbasierten Qualifizierungsprogramms so ausgerichtet, dass es durchEffizienz und individuelle Ausrichtung sowohl für Mitarbeiter als auch fürAutohäuser besonders attraktiv ist", so Uwe Ungeheuer, Leiter Marketing beiSkoda Auto Deutschland.Die Skoda Autohäuser schätzen dieses Angebot. Mitarbeiter werden dadurchzusätzlich motiviert und die Qualifizierung orientiert sich an den persönlichenAnforderungen. Gleichzeitig reduziert sich der Zeitbedarf auf ein Minimum.Am Anfang des Verfahrens steht eine kompetenzbasierte Potenzialeinschätzung, beider auch ein individuelles Profil des Mitarbeiters erstellt wird. Auf dieserBasis definieren Personaldiagnostiker für den Mitarbeiter einen persönlichen,kompetenzorientierten Entwicklungsplan.Optimale Förderung bei minimaler Qualifizierungsdauer"Unsere Marke stellt traditionell den Nutzen von Modellen und Technologien fürMenschen in den Vordergrund. Dieselbe klare Ausrichtung verfolgen wir auch beiunserem Qualifizierungskonzept", so Nadine Hensel, Koordinatorin Training