Konjunkturdaten

08:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 12/22 (endgültig)

08:00 Uhr, Großbritannien: Arbeitsmarktdaten 12/22

10:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise 12/22 (endgültig)

11:00 Uhr, Deutschland: ZEW-Umfrage 01/23

14:30 Uhr, USA: Empire State Manufacturing Bericht 01/23

Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 17.01.2023 Zeit Land Relev. Termin 08:00 DEU Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) 08:00 GBR ILO Arbeitslosenquote (3M) 08:00 GBR Arbeitslosenquote 08:00 DEU Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) 08:00 GBR Durchschnittseinkommen ohne Bonuszahlungen (3Mo/Jr) 08:00 GBR Durchschnittseinkommen inkl. Bonuszahlungen (3 Mo/Jr) 08:00 GBR Arbeitslosenänderung 08:00 EUR Treffen der Eurogruppe 11:00 EUR ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen 11:00 DEU ZEW Umfrage - Aktuelle Lage 11:00 DEU ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen 14:30 CAN Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kernrate (Monat) 14:30 CAN Verbraucherpreisindex - Kernrate (Monat) 14:30 CAN Verbraucherpreisindex (Monat) 14:30 CAN Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 CAN Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kern (Jahr)



