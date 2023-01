Tipp der Woche I: Welche Aktien sind die Überflieger in 2023? Welche Trends werden den Aktien-Markt im neuen Jahr prägen? Die beiden "America’s Most Wanted"-Chefredakteure, Martin Goersch und Mike Seidl, zeigen in ihrem kostenlosen (!) Report fünf Top-Aktien, die Sie sich jetzt nicht entgehen lassen dürfen! Hier klicken und Gratis-Report sichern.

Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 18.01.2023 Zeit Land Relev. Termin 03:42 JPN BoJ Zinssatzentscheidung 04:00 JPN BoJ Prognosebericht 04:00 JPN BoJ Geldpolitik Statement 05:30 JPN Industrieproduktion (Jahr) 07:00 JPN BoJ Pressekonferenz 08:00 GBR Verbraucherpreisindex (Jahr) 08:00 GBR Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr) 08:00 GBR Einzelhandelspreisindex (Jahr) 08:00 GBR Verbraucherpreisindex (Monat) 08:00 GBR Einzelhandelspreisindex (Monat) 11:00 EUR Verbraucherpreisindex - Kernrate (Monat) 11:00 EUR Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr) 11:00 EUR Verbraucherpreisindex (Monat) 14:30 USA Controlling des Einzelhandels 14:30 USA Einzelhandelsumsätze (Monat) 14:30 USA Erzeugerpreisindex ex. Energie & Nahrungsmittel (Jahr) 14:30 USA Einzelhandelsumsätze ex. Autos (Monat) 20:00 USA Fed Beige Book



