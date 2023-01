Delta erwartet nach überraschend hohem Gewinn steigende Kosten - Aktie sackt ab

ATLANTA (dpa-AFX) - Die US-Fluggesellschaft Delta muss nach einem überraschend guten Jahresendspurt mit höheren Personalkosten rechnen. Auch deshalb dürfte der Gewinn je Aktie im ersten Quartal lediglich 15 bis 40 US-Cent je Aktie erreichen, teilte das Unternehmen am Freitag in Atlanta mit. Das ist merklich weniger als von Analysten im Schnitt erwartet. Deltas Finanzchef Dan Janki führte neben höheren Personalausgaben die Vorbereitungen für die wichtige Sommersaison als belastende Faktoren an. Am Finanzmarkt kamen die Nachrichten zunächst schlecht an: Die Delta-Aktie verlor im vorbörslichen US-Handel mehr als fünf Prozent an Wert.

Den Piloten der Airline winken kräftige Gehaltserhöhungen von insgesamt 34 Prozent über vier Jahre, wenn sie dem von der Gewerkschaft ausgehandelten Deal zustimmen. Im ersten Quartal dürften die Stückkosten der Airline abseits des Treibstoffs im Jahresvergleich um 3 bis 4 Prozent steigen, erklärte Finanzchef Janki.

Im abgelaufenen Jahr verdiente Delta dank der Erholung des Flugverkehrs von der Corona-Krise 1,3 Milliarden US-Dollar. Davon entfielen allein 828 Millionen Dollar auf das vierte Quartal, was einem Gewinn je Aktie von 1,29 Dollar entspricht. Für 2023 peilt Delta-Chef Ed Bastian weiterhin einen Umsatz von 15 bis 20 Prozent über dem Vorjahresniveau an. Der Gewinn je Aktie soll 5 bis 6 Dollar erreichen. Das wäre mindestens rund zweieinhalbmal so viel wie im Jahr 2021 - aber immer noch weniger als die 7,30 Dollar aus dem Vor-Corona-Jahr 2019. Diese Größenordnung erwartet Delta frühestens 2024 wieder./stw/nas/men

Die Delta Air Lines (DE) Aktie wird aktuell mit einem Minus von -6,88 % und einem Kurs von 33,89USD gehandelt.