Neue Baureihe Pilote Atlas setzt auf Autarkie, Flexibilität, Abenteuerlust - mit Campervans und jetzt auch mit Teilintegrierten (FOTO)

La Limouziniere, France (ots) - Kompakt und flexibel wie ein Van. Großzügig und

geräumig wie ein Teilintegrierter. Das ist die neue Baureihe Atlas des

französischen Herstellers Pilote. Sportbegeisterte und Abenteurer können sich

zwischen einem Van und - jetzt ganz neu - zwei Teilintegrierten entscheiden.

Egal, welche Aufbauvariante Reisende wählen, sie profitieren von dem Besten aus

beiden Welten. Weltpremiere feiern der Van Atlas A603 G und der Teilintegrierte

Atlas A696 G aktuell auf der CMT in Stuttgart. Hier werden beide Fahrzeuge vom

14. bis 22. Januar 2023 erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.



Pilote zelebriert Freude am Reisen seit mehr als 60 Jahren. Dafür geht dasUnternehmen jetzt zurück zu seinen starken Wurzeln - mit der Baureihe Atlas.Angelehnt sind die drei Modelle des Atlas an den legendären R360, der ersteAlkoven von Pilote mit einem Chassis von Ford. Nun kommen beide Traditionsmarkenwieder zusammen und verkörpern mit dem Campervan A603 G und den beidenTeilintegrierten A696 G und A656 D mehr denn je gemeinsame Werte:- A wie Adventure- T wie Travel- L wie Lifestyle- A wie Authentic- S wie SpaciousUNABHÄNGIG, STARK, STYLISCHWas brauchst du auf Reisen, wenn du nach Abenteuern suchst und sportlichunterwegs sein möchtest? Dieser Frage sind die Konstrukteure von Pilotenachgegangen und waren sich schnell einig: ein Fahrzeug, das mit seinerLeichtigkeit und Wendigkeit Flexibilität verspricht. Und mit viel (Stau-)Raumsowie maximaler Autarkie punktet. Und natürlich sollte das Fahrzeug auch inSachen Design zu modernen Weltenbummlern passen. Jetzt bringt Pilote mit derBaureihe Atlas drei Modelle auf den Markt, die den Traum von großen Abenteuernund unabhängigem Reisen mit einem hohen Anspruch an edles und modernes Innen-und Außendesign verbindet.HIGHLIGHTS DES TEILINTEGRIERTEN PILOTE ATLAS A696 G- schlankes und wendiges Leichtgewicht: 3,5-Tonner mit nur 2,18 m Breite- starke Basis des Ford-Transit, cooler Look durch markanten Kühlergrill- besonderes Außendesign: kantig, angelehnt an den legendären R360, moderninterpretiert- frisches Farbkonzept und moderner Style im Innenraum- großartiges Raumgefühl durch geräumige Face-to-face-Sitzgruppe- Querbett im Heck liegt etwas höher - zugunsten einer großen Garage (für zweiFahrräder)- perfekt für Familien: zusätzliches Hubbett über der Sitzgruppe in Serie- besonders autark: zwei Solarmodule und zwei Lithium-Batterien in SerieHIGHLIGHTS DES TEILINTEGRIERTEN PILOTE ATLAS A656 D- schlankes und wendiges Leichtgewicht: 3,5-Tonner mit nur 2,18 m Breite- starke Basis des Ford-Transit, cooler Look durch markanten Kühlergrill- besonderes Außendesign: kantig, angelehnt an den legendären R360, moderninterpretiert- frisches Farbkonzept und moderner Style im Innenraum- großartiges Raumgefühl durch geräumige Face-to-face-Sitzgruppe- Grundriss ist einzigartig geräumig: statt Querbett im Heckmehr mehr Platz imInnenraum- ... clever genutzt: für ein XL-Bad und eine hohe Garage (z. B. für sperrigesSportequipment) sowie einen großen Kleiderschrank- bequem schlafen im Hubbett über dem Eingangsbereich / Sitzgruppe (Serie)- besonders autark: zwei Solarmodule und zwei Lithium-Batterien in SerieHIGHLIGHTS DES CAMPERVANS PILOTE ATLAS A603 G- wendiger 3,5-Tonner mit 6 m Fahrzeuglänge- starke Basis für maximalen Grip mit dem Ford-Trail-Chassis mit Limited SlippedDifferential (mLSD)- speziell für unebenes Gelände ausgerichtet, verbessert Stabilität undFahrkomfort- Dank seiner Höhe von 2,65 m bietet er ein großartiges Raumgefühl- besonderes Design: markanter Kühlergrill, frischer Look im Innenraum- großzügiges Querbett im Heck und XL-Garage, ideal z. B. für Sportequipment- besonders autark: zwei Solarmodule und zwei Lithium-Batterien in SerieErhältlich ist der Pilote Atlas ab dem Frühjahr 2023 .