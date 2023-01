GR Silver Mining: Viel Programm im neuen Jahr!

GR Silver Mining: Starke operative Entwicklung

Die Kursentwicklung steht aber im Gegensatz zur operativen Entwicklung. So konnte GR Silver Mining immer wieder mit starken Bohrergebnissen überzeugen. Mit dabei war auch ein echtes „Monster-Bohrloch“ mit 308 g/t Silber über eine sagenhafte Länge von 101,6 Metern. Doch gute Bohrergebnisse waren 2022 nicht bei den Anlegern gefragt. Im neuen Jahr dürfte sich das ändern. Denn die Bohrungen fließen in die neue Ressourcenschätzung ein: Dabei sollen die bisherigen Studien für Plomosas und das benachbarte San Marcial-Projekt – beides wird nun zum Plomosas-Projekt zusammengefasst – in der neuen Studie kombiniert werden. So kann GR Silver Mining künftig eine Ressource für das gesamte Aareal ausweisen.

Auf Baiss der neuen Ressourcenstudie soll dann auch die erste Wirtschaftlichkeitsrechnung veröffentlicht werden – ein sogenanntes Preliminary Economic Assessment. Diese PEA gibt einen ersten, vorläufgen Blick auf die Kosten eines Minenbaus, mögliche Einnahmen und Betriebskosten. Neben Silber beherbergt Plomosas auch relevante Anteile an Gold. Zudem gibt es Bereiche auf der Liegenschaft, die eine hohe Mineralisierung an Zink und Blei aufweisen. Mit diesem Newsflow in Aussicht sollte die Aktie von GR Silver Mining schon bald die Tiefs hinter sich lassen können. Kurzfristig könnte zudem der starke Silberpreis für neues Kaufinteresse sorgen.