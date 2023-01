(Berichtigung der Meldung vom 12. Januar. Im vierten Absatz, dritter Satz, wurde die Zahl der errichteten Wohnungen 2021 korrigiert: Es waren rund 293 000 Einheiten und nicht rund 306 000 wie zuvor berichtet.)

BERLIN (dpa-AFX) - Ein Bündnis aus Mieterbund, Baugewerkschaft sowie Sozial- und Branchenverbänden warnt vor einer sich immer stärker zuspitzenden Wohnungsnot in Deutschland. "Die Situation am Wohnungsmarkt ist dramatisch", sagte der Präsident des Deutschen Mieterbunds, Lukas Siebenkotten, am Donnerstag in Berlin. Hauptgrund: Die zunehmende Zuwanderung bei gleichzeitig niedrigem Bautempo. Das Bündnis forderte ein Sondervermögen von 50 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau sowie Steuersenkungen.