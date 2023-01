Genehmige das Bundeskartellamt den Verkauf, würde der polnische Konzern PKN Orlen weiter in Deutschland expandieren und selbst in das Segment der Automaten-Tankstellen einsteigen, so das Blatt. Die Polen sind seit 2003 durch den Kauf von fast 500 Tankstellen von BP in Deutschland vertreten. Das Orlen-Netz ist laut "Welt am Sonntag" inzwischen auf 587 Tankstellen gewachsen, die auch an Supermärkten vertreten sind./mrd/DP/stw

Der Rückzug wird mit Desinvestitionen in Deutschland begründet. Vor knapp einem Jahr war bereits das Tankstellennetz der Kernmarke OMV mit 285 Standorten an die Esso/EG Group für knapp eine halbe Milliarde Euro veräußert worden. Die OMV war vor allem im süddeutschen Raum vertreten.

WIEN (dpa-AFX) - Das österreichische Energieunternehmen OMV will seine letzten Tankstellen in Deutschland an den polnischen Orlen-Konzern verkaufen. Ein OMV-Sprecher bestätigte am Freitag einen entsprechenden Bericht der "Welt am Sonntag". Betroffen seien 17 Standorte, davon zwölf auf Aldi-Süd-Parkplätzen.

OMV will letzte Tankstellen in Deutschland an Orlen verkaufen

