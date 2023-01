(neu: Mediziner-Statements, Einstieg neu formuliert)

BERLIN (dpa-AFX) - Fahrgäste im Fernverkehr können bald selbst entscheiden, ob sie eine Maske tragen oder nicht. Zum 2. Februar soll die Maskenpflicht in Fernzügen und -bussen vorzeitig auslaufen, wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Freitag ankündigte. Weil Anfang Februar auch in den letzten Bundesländern die Maskenpflicht im Regionalverkehr enden soll, können Bürgerinnen und Bürger dann bundesweit in sämtlichen Verkehrsmitteln auf den Corona-Schutz verzichten. Damit kehrt nach fast drei Jahren Corona-Pandemie ein weiteres Stück Normalität in den Alltag der Menschen zurück.

"Wir müssen die vulnerablen Gruppen weiter schützen, die Pandemie im Blick behalten, aber wir können im Alltag etwas mehr Eigenverantwortung wagen", sagte der Minister. Er appelliere weiter an die Bevölkerung, "in Innenräumen und auch in den Zügen freiwillig Maske zu tragen, wenn man sich und andere schützen möchte". Diese Entscheidung müssten Bürgerinnen und Bürger ab Anfang Februar aber eigenverantwortlich und freiwillig treffen.