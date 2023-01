GWM konzentriert sich auf neue Energien und erzielt 2022 einen Umsatz von über einer Million

Baoding, China (ots/PRNewswire) - GWM gab in seinem jüngsten Verkaufsbericht

bekannt, dass der weltweite Umsatz im Jahr 2022 1.067.523 Einheiten erreicht und

damit sieben Jahre in Folge die Millionengrenze überschritten hat. Insgesamt

173.180 Fahrzeuge wurden in Märkten außerhalb Chinas verkauft, ein Anstieg von

21,28 % im Vergleich zum Vorjahr und damit ein Rekordwert.



Als einer der weltweit führenden Autohersteller hat GWM seine Vorteile der neuen

Energie und der künstlichen Intelligenz im Jahr 2022 konsolidiert. Der Anteil

der Modelle mit neuer Energie ist stetig gestiegen. GWM hat durch den Ausbau

seines globalen Netzwerks und die Optimierung der Fahrzeuge eine solide

Grundlage für höhere Umsätze geschaffen.





GWM HAVAL expandierte schnell in den Markt für neue Energien und verkaufteinsgesamt mehr als 610.000 Fahrzeuge, da die Produktpalette kontinuierlichverbessert wurde. HAVAL brachte 2022 den H6 HEV/PHEV und den JOLION HEV auf denMarkt. Die Fahrzeuge mit neuer Energie wurden in Thailand, Südafrika, Brasilien,Australien und anderen Märkten eingeführt und haben die Verbraucher mit ihrerhervorragenden Leistung und Umweltfreundlichkeit überzeugt. In Thailand hat GWMmehr als 13.000 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert, und der HAVAL H6 HEV behauptetseit 15 Monaten eine führende Position bei den Verkäufen von Geländewagen derKlasse C.Die Verkäufe des GWM TANK stiegen im Jahr 2022 um 46,45 % auf über 120.000Stück. Dieser wurde bereits im Nahen Osten und in Australien eingeführt. DieMarke hat den technischen Weg "Off-Road + Neue Energien" eingeschlagen und denGWM TANK300 HEV und den GWM TANK500 HEV/PHEV auf den Markt gebracht, um denElektrifizierungsbedarf der Verbraucher im Off-Road-Bereich zu decken. Der GWMTANK300 HEV hat das ANCAP-Sicherheitsrating von fünf Sternen erhalten und setztdamit einen neuen Sicherheitsmaßstab für Luxus-Geländewagen.GWM Pickup hat über 180.000 Fahrzeuge verkauft. Bis jetzt wurden weltweit mehrals zwei Millionen Stück des GWM Pickup verkauft. Das großeHochleistungs-Luxusmodell POER Shanhai (für den chinesischen Markt) wurdeeingeführt. Mit diesem Modell werden HEV- und PHEV-Versionen auf den Marktgebracht, um den Verbrauchern weltweit in Zukunft ein sauberes und effizientesMobilitätserlebnis zu bieten.GWM hat sich auf dem europäischen Markt mit den hochwertigen, mit neuen Energienbetriebenen Fahrzeugen WEY und ORA gut behauptet, unterstützt durch sein ForestEcosystem. Das intelligente Modell von GWM ORA gewann im Vereinigten Königreichden Preis "Best Urban Electric Car". Die ersten Serienfahrzeuge von WEY Coffee01 werden in Kürze an europäische Verbraucher geliefert. Euro NCAP hat vorkurzem bekannt gegeben, dass der WEY Coffee 01 und der GWM ORA den PreisBest-in-Class für das Jahr 2022 gewonnen haben.Der Aufstieg der Fahrzeuge mit neuen Energien und die Expansion des globalenMarktes haben das Ranking und die Markenbekanntheit in verschiedenen Märktenverbessert. Die Daten von VFACTS zeigen, dass GWM mit einem Umsatzwachstum von36,2 % in Australien BMW und Tesla überholt hat. Als neue Marke in Brasilienwurde GWM von AutoData, einem Forschungsinstitut der Automobilindustrie, für denPreis "Beste Autohersteller 2022" nominiert.GWM plant, im Jahr 2023 weltweit mehr als zehn intelligente Fahrzeuge mit neuerEnergie auf den Markt zu bringen und sich dabei auf "ONE GWM" zu konzentrieren,um den globalen Verbrauchern ein hochwertiges grünes Mobilitätserlebnis zubieten.