TÜV Rheinland: Übernahme des britischen Bahntechnik-Spezialisten D/Gauge ermöglicht strategisches Wachstum / Übernahme erweitert Portfolio und stärkt Bahngeschäft in Großbritannien und darüber hinaus (FOTO)

Köln (ots) - TÜV Rheinland hat das britische Bahntechnik-Unternehmen D/Gauge übernommen. Die Übernahme ist ein wichtiger Grundstein für weiteres Wachstum im Geschäftsbereich Bahntechnik - sowohl in Großbritannien als auch weltweit. Das Unternehmen mit seinen 28 Mitarbeitern wird als Tochtergesellschaft in die bestehende Struktur von TÜV Rheinland integriert.



D/Gauge ist weltweit führend im Segment Lichtraum-Analytik: nahtlos einwirkend auf Gleisinstandhaltung, Fahrzeugkonstruktion und Bahnbetrieb. Die entwickelten Dienstleistungspakete und Softwarelösungen folgen zielgerichtet globalen Branchentrends. Einerseits zur Unterstützung der weiteren Dekarbonisierung der Branche, andererseits zur Beschleunigung der Digitalisierung. D/Gauge wurde zum Marktführer für Lichtraumberatung in Großbritannien, indem es den komplizierten und zeitaufwändigen traditionellen Ansatz mit Hilfe einer leistungsstarken Softwareanwendung abgelöst hat. "Die Dienstleistungen von D/Gauge ergänzen perfekt unser Portfolio, was sich bereits bei zahlreichen gemeinsamen Projekten bestätigt hat", sagt Dr. Matthias Schubert, Executive Vice President Mobility bei TÜV Rheinland. "Wir haben teilweise die gleichen Großkunden, wie Network Rail, Hitachi und andere. Der Zusammenschluss wird unser Kundenangebot weiter stärken."