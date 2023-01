SERES präsentiert in Europa den SERES 5, seinen Premium Sport E-SUV / Die 100. Motor Show Bruessel Palais Bruxelles Expo - Halle 9 - Stand 9216 (FOTO)

Brüssel (ots) - Seit 36 Jahren positioniert sich SERES, Tochtergesellschaft des

gleichnamigen chinesischen Konzerns, als Premiummarke für intelligente

E-Fahrzeuge. Nach fünf Jahren der Entwicklung und Erprobung bringt das

Unternehmen jetzt den hochmodernen, leistungsstarken und mit Spitzentechnologie

ausgestatteten SERES 5 offiziell in Europa auf den Markt. Erhältlich in drei

Modellen (Standardversion 2WD, Premiumversion 4WD, Flagship-Version 4WD) ist der

SERES 5 ein sportlicher Premium-E-SUV, der neue Wege beschreitet, indem er das

Beste von allem vereint: Design, intelligentes Fahren, Leistung, Reichweite und

Komfort. Vom 14. bis 22. Januar können die Besucher der Motor Show Brüssel einen

exklusiven Blick auf den sportlichen Premium-E-SUV werfen, bevor er im März in

den Handel kommt.



Natürliche Ästhetik des Lebens