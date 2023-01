DAX - Weiterer Durchbruch nach oben?

Der DAX könnte nun im Bereich der oberen Trendkanalbegrenzung nach unten abprallen und eine Korrektur einleiten. In der Folge wäre dann mit einem Kursrückgang bis in den Bereich von 14.600/14.700 Punkten zu rechnen. Kann der DAX allerdings 15.100 Punkte nachhaltig nach oben durchbrechen, wäre die nächste wichtige Anlaufmarke im Bereich von 15.300 Punkten zu sehen. Der DAX befindet sich aktuell in einer Übertreibung, die sich aber noch weiter fortsetzen kann.

Aktuelle Lage