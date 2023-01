Biden und Japans Premier Kishida besprechen Sicherheitslage in Asien

Japan ist einer der wichtigsten Verbündeten der USA in Asien. Am Mittwoch hatte der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin eine Anpassung der US-Truppenpräsenz in Japan bekanntgegeben. Dort soll angesichts des wachsenden Machtstrebens Chinas eine Art schnelle Eingreiftruppe entstehen. "Wir ersetzen ein Artillerieregiment durch eine Einheit, die tödlicher, beweglicher und leistungsfähiger ist", hieß es. Derzeit sind nach Angaben des US-Militärs rund 54 000 US-Soldaten in Japan stationiert.

Japan hatte im Dezember eine historische Wende seiner Sicherheitsstrategie eingeleitet. Erstmals will sich das Land Offensivwaffen wie Marschflugkörper zulegen, die potenzielle Ziele in China erreichen können. Bisher war Japans Militär ausschließlich auf Selbstverteidigung ausgerichtet. Auch der Wehretat soll massiv von einem auf zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes ansteigen. Damit würden laut Medien gemessen am heutigen Stand künftig nur die USA und China mehr Geld für Verteidigung ausgeben./htg/DP/nas