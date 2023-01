KBA wertet Thermofenster im Abgasskandal als unzulässige Abschalteinrichtung

Lahr (ots) - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat es in mehreren Urteilen zum

Diesel-Abgasskandal klar zum Ausdruck gebracht: Das sogenannte Thermofenster ist

eine unzulässige Abschalteinrichtung. Und jetzt hat es auch das

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in einem Schreiben an das Berliner Landgericht

genauso formuliert: "... und wird als unzulässige Abschalteinrichtung bewertet."

Im vorliegenden Verfahren geht es um einen Mercedes B 180 CDI der Abgasnorm 5

mit 80 kW. Mercedes wird im Zusammenhang mit dem Abgasskandal auf Schadensersatz

verklagt (Az.: 14 O 244/20).



Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer wertet die Äußerungen des KBA als wichtigen

Durchbruch in der juristischen Aufarbeitung des Abgasskandals. Das

Thermofenster, das die Abgasreinigung von Dieselmotoren über die Außentemperatur

steuert und letztlich abschaltet, kommt in den meisten Dieseln aller Autobauer

