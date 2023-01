Das ist die alles entscheidende Frage für die weitere Entwicklung der Märkte: wer gewinnt das chicken game - die Aktienmärkte oder die Fed? Die Aktienmärkte wollen weiter steigen, die Fed will genau das verhindern, weil sonst es sonst zu "unwarrent easing of fianancial conditions" kommen würde (so die Formulierung im letzten FOMC-Protokoll). Dabei gibt es drei mögliche Varianten: die Fed knickt ein und gibt zu, dass die Inflation deutlich fällt und daher die hohen Zinsen nicht mehr notwendig sind (vor allem dann, wenn es zu einer Rezession kommt!). Die zweite Möglichkeit ist eine Art Kompromiß: die Märkte glauben der US-Notenbank, dass sie die Zinsen nicht senken, sondern auf hohem Niveau belassen wird, dafür wird die Fed weniger aggressiv in ihrer Rhetorik. Die dritte Möglichkeit ist ein Unfall: es kommt zu einem herben Unfall, sprich zu einem Crash, weil die US-Notenbank nicht nachgeben will. Die Aussagen der US-Notenbanker legen nahe, dass letztere Variante die Wahrscheinlichste ist..

