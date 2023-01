Explosion an Gaspipeline zwischen Litauen und Lettland

Erste Einschätzungen deuteten demnach nicht auf Sabotage als Grund für die Explosion hin. Eine Untersuchung werde aber alle möglichen Optionen abdecken, sagte Amber-Grid-Vorstandschef Nemunas Biknius. Die Reparaturarbeiten sollten am Samstag beginnen und innerhalb von einigen Tagen abgeschlossen sein. Die Gasversorgung in dieser Zeit sei sichergestellt, hieß es.

VILNIUS/RIGA (dpa-AFX) - Im Norden Litauens ist es Medienberichten zufolge zu einer Explosion an einer Gaspipeline gekommen. Feuerwehr und Rettungskräfte arbeiteten an dem Brand, der an der Hauptverbindungsleitung zum benachbarten Lettland ausgebrochen war, wie der litauische Rundfunk am Freitag berichtete. Nach vorläufigen Informationen wurde bei dem Vorfall nahe der Stadt Pasvalys niemand verletzt, über die Ursache der Explosion gab es zunächst keine Angaben.

