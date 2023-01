Capital Markets Day 2023 - Alphawave stellt langfristige Strategie und Finanzziele vor

LONDON und TORONTO, 13. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Alphawave IP Group plc (LSE: AWE) („Alphawave", das „Unternehmen") veranstaltet heute ihren ersten Kapitalmarkttag für Investoren und Finanzanalysten in London. Auf der Veranstaltung wird das Managementteam die langfristige Geschäftsstrategie und die Finanzziele des Unternehmens vorstellen, da es die nächste Phase der Technologie-Führungsposition im Bereich Konnektivität für digitale Infrastrukturmärkte erreicht hat. Das Unternehmen kündigte außerdem ein Rebranding seiner Unternehmensidentität an, einschließlich eines neuen Logos, aktualisierter visueller Markenelemente und einer neuen Unternehmensmarke: Alphawave Semi.

Nach einer Periode mit Investitionen in die Erweiterung des Teams und der Fähigkeiten im Einklang mit den Zielen, die während des Börsengangs des Unternehmens im Jahr 2021 dargelegt wurden, plant Alphawave, langfristigen Aktionärswert zu schaffen durch:

Ausbau und Erweiterung seiner Technologie-Führungsposition im Bereich der Konnektivitäts-Siliziumtechnologie;

Umwandlung in ein vertikal integriertes Halbleiterunternehmen durch weitere Monetarisierung seines geistigen Eigentums durch Geschäftsmöglichkeiten bei kundenspezifischem Silizium und anderen Konnektivitätsprodukten;

Abdeckung eines größeren Teils des Konnektivitätsbedarfs der Kunden in wachstumsstarken digitalen Infrastrukturmärkten, einschließlich Rechenzentren. Alphawave schätzt, dass sein adressierbarer Markt im Zeitraum von 2023 bis 2026 mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 20 % wachsen wird; und

Beibehaltung einer disziplinierten Kapitalallokation und starke Fokussierung auf die Verbesserung der Effizienz der Betriebsabläufe in den nächsten zwei Jahren.

Trotz des unsicheren makroökonomischen Umfelds spiegelt unsere wachsende Pipeline positive langanhaltende Wachstumstrends in den Dateninfrastrukturmärkten und die kontinuierliche Investition in Konnektivitätslösungen der nächsten Generation wider. Dies in Verbindung mit unserem talentierten Team und einer starken Bilanz lässt uns zuversichtlich in die Zukunft blicken.