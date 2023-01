Core One Labs übernimmt GMP Drug Inc. und positioniert sich als Lieferketten-Komplettlösung für psychedelische Arzneimittel für Ärzte, Forscher und andere Arzneimittelentwickler

Vancouver, British Columbia, Kanada - 13. Januar 2023 /IRW-Press/ Core One Labs Inc. (CSE: COOL), (OTCQB: CLABF), (FWB: LD6, WKN: A3CSSU) (das „Unternehmen“ oder „Core One“), freut sich bekannt geben zu können, dass es GMP Drug Inc. („GMP Drug“), ein unabhängiges privates Unternehmen, das über eine Anlage (die „Anlage“) gemäß der guter Herstellungspraxis („GMP“), die im Besitz eines Dritten mit Sitz in Ontario, Kanada, tätig ist, übernommen hat (die „Übernahme“). Die Übernahme wird den Weg für das Unternehmen ebnen, eine Lieferketten-Komplettlösung für psychedelische Arzneimittel für kanadische und internationale Kliniker, Forscher und andere Entwickler psychedelischer Arzneimittel zu werden.

Die Übernahme von GMP Drug wird Core One in die Lage versetzen, die Geschäftstätigkeit mehrerer seiner Tochtergesellschaften erheblich voranzutreiben und ihnen den Zugang zur Anlage sowie die erforderliche Ausrüstung zur Erweiterung der Produktions- und Forschungsbereiche zu ermöglichen. Darüber hinaus wird es Core One durch eine bestehende Partnerschaft zwischen GMP Drug und einer Compounding-Apotheke ermöglicht, in Zukunft wettbewerbsfähige Prodrugs für Ärzte zu produzieren.

GMP Drug ist in einem Labor tätig, das über die Möglichkeiten und erforderlichen Lizenzen zur Herstellung von GMP-Arzneistoffen (Active Pharmaceutical Ingredient, „API“) verfügt, einschließlich solcher, die aus geplanten Psychedelika bestehen und unter das kanadische Gesetz über kontrollierte Arzneimittel und Substanzen („CDSA“) fallen.

Die Anlage ist eine ausgewiesene pharmazeutische Produktionsstätte, die eine CDSA-Händlerlizenz besitzt, alle GMP-Anforderungen der kanadischen Food and Drug Regulations erfüllt und über eine Registrierung bei der US Food and Drug Administration („FDA“) verfügt. Mit diesen Lizenzen und Registrierungen wird das Unternehmen ermächtigt, als eigener Hersteller, Produzent, Händler und Exporteur von psychedelischen Verbindungen an lizenzierte Parteien in Kanada tätig zu sein und diese Dienstleistungen auf Parteien außerhalb Kanadas auszuweiten, die für die Arbeit mit psychedelischen Verbindungen lizenziert sind. GMP Drug hat das Recht, von der Anlage aus über einen Zeitraum von zwölf Monaten, der am 30. November 2023 endet, tätig zu sein.