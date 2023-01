Der Ukraine-Krieg ist vollständig ausgepreist – zu Recht?

von Sven Weisenhaus

Die Stärke am Aktienmarkt hat sich auch gestern fortgesetzt. Offensichtlich gibt es Aufholeffekte, weil die Börsen die (negativen) Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die europäische Wirtschaft massiv überschätzt haben. Kurse, die daher (viel) zu weit in die eine Richtung gelaufen sind, laufen nun entsprechend deutlich in die andere Richtung. Das gilt insbesondere für die Aktienmärkte in Europa.

Märkte zurück auf ihrem Vorkriegsniveau

Der DAX ist dadurch inzwischen auf das Niveau geklettert, auf dem er vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine vom 24. Februar 2022 und dem dadurch ausgelösten Bärenmarkt ein Top ausgebildet hatte.