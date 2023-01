Noch Anfang Dezember des vergangenen Jahres sah es nach einem vielversprechenden Erholungsversuch aus, als die Aktie über den markanten Widerstandsbereich um 1,6 CAD vorstoßen konnte und so ein wenig den Würgegriff der Korrektur lockern konnte. Das Ganze endete jedoch in einem veritablen Kursdebakel. Rund um den Jahreswechsel fand sich OrganiGram Holdings unterhalb von 1 CAD wieder.

Der Handel in der Aktie des kanadischen Cannabis-Unternehmens OrganiGram Holdings war in den letzten Wochen von der (verzweifelten) Suche nach einem tragfähigen Boden gekennzeichnet.

Zum Jahresauftakt 2023 unternahm die Aktie einen neuerlichen Versuch, eine Stabilisierung herbeizuführen. Am Donnerstag (12.01.) veröffentlichte das Unternehmen frische Finanzergebnisse. Werden diese die Trendwende bringen?

Blicken wir zunächst auf die aktuellen Quartalsergebnisse, die OrganiGram am 12.01. vorlegte.

Die Kanadier berichteten über das 1. Quartal (gleichbedeutend mit dem 3-Monatszeitraum zum 30.11.2022) des Fiskaljahres 2023. Wir vergleichen die Daten mit denen des 4. Quartals (gleichbedeutend mit dem 3-Monatszeitraum zum 31.08.2022) des Fiskaljahres 2022.

Das Unternehmen gab den Nettoumsatz in Q1/2023 mit 43,321 Mio. CAD an; nach 45,480 Mio. CAD in Q4/2022. Das bereinigte EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation and amortization) fiel im aktuellen Berichtszeitraum mit 5,577 Mio. CAD positiv aus. Im Vorquartal (3-Monatszeitraum zum 31.08.2022) belief sich das bereinigte EBITDA auf 3,232 Mio. CAD. Unterm Strich verblieb im aktuellen Berichtszeitraum ein Nettogewinn in Höhe von 5,329 Mio. CAD; nach einem Verlust in Höhe von -6,144 Mio. CAD in Q4 / 2022. OrganiGram gab sich in Bezug auf das laufende Quartal optimistisch.

Die Marktakteure honorierten die Zahlen durchaus, wenngleich sie auch nicht in allen Punkten überzeugen konnten.

Kurzum. OrganiGram ist an den markanten Widerstand von 1,2 CAD herangelaufen und konnte diesen am Freitag (13.01.) mit einem kräftigen Sprung überwinden. Damit ist der Weg in Richtung 1,40 CAD frei. Doch auch dieser Kursbereich kann nur eine Zwischenstation sein. Auf der Unterseite darf es nicht mehr unter die 1,0 CAD gehen, anderenfalls müsste die Lage neu bewertet werden. Auf der Oberseite würde ein nachhaltiger Ausbruch über die 1,6 CAD für frische Akzente sorgen.