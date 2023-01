Tilray Brands veröffentlichte am 09.01. die Finanzergebnisse für das 2. Quartal (3-Monats-Zeitraum zum 30. November) des Geschäftsjahres 2023. In der Vergangenheit wusste das Unternehmen nicht immer zu überzeugen. Entsprechend groß war die Anspannung im Vorfeld der Zahlen.

Im Vorfeld der Zahlen dominierte eine weitere Korrekturwelle das Handelsgeschehen. Nach dem kurzen Zwischenhoch von Anfang Dezember, das Tilray damals nahe der 5 US-Dollar ausbilden konnte, kippte die Aktie wieder nach unten weg. Rasch entwickelte sich veritable Abwärtsdynamik. Wichtige Unterstützungen wurden durchbrochen, was wiederum den Abverkauf anheizte. Im Ergebnis tauchte Tilray Brands noch einmal in Richtung 2,5 US-Dollar ab. Damit halbierte sich der Kurs in knapp einem Monat… Unmittelbar vor den Zahlen kämpfte sich die Aktie wieder in Richtung 3,0 US-Dollar vor, ohne zunächst hierbei jedoch zu überzeugen.

Da der Markt durchaus wohlwollend auf die Zahlen reagierte, gelang es Tilray, den Widerstand bei 3,0 US-Dollar doch noch zu überwinden. Damit ist aus charttechnischer Sicht eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 3,5 US-Dollar durchaus möglich. Sollte es auch über die 3,5 US-Dollar gehen, würden mit den 4,0 US-Dollar und 4,2 US-Dollar weitere mögliche Bewegungsziele auf der Oberseite warten. Der Bereich um 2,5 US-Dollar hat für die Aktie hingegen unverändert zentrale Bedeutung als Unterstützung.

Schauen wir uns ein paar Eckpunkte aus dem aktuellen Zahlenwerk von Tilray Brands an. Wir vergleichen die Daten des 2. Quartals des Fiskaljahres 2023 (3-Monatszeitraum zum 30.11.2022) mit den Daten des 1. Quartals des Fiskaljahres 2023 (3-Monatszeitraum zum 31.08.2022).

Tilray Brands wies für das 2. Quartal 2023 einen Nettoumsatz in Höhe von 144,136 Mio. US-Dollar aus, nach 153,211 Mio. US-Dollar im 1. Quartal 2023. Tilray verzeichnete somit rückläufige Umsätze. Das Unternehmen gab für den aktuellen Berichtszeitraum einen Nettoverlust in Höhe von -61,635 Mio. US-Dollar an, nach einem Nettoverlust in Höhe von -65,794 Mio. US-Dollar im 1. Quartal 2023. Tilray Brands wies das adjustierte EBITDA für den 3-Monatszeitraum zum 30.11.2022 mit 11,708 Mio. US-Dollar aus; nach 13,531 Mio. US-Dollar im Vorquartal (3-Monatszeitraum zum 31.08.2022).

Kurzum. In puncto Zahlenqualität hat das Unternehmen weiterhin Spielraum nach oben. Tilray konnte nicht in allen Punkten überzeugen, dennoch reagierte der Markt zunächst positiv auf die Daten; womöglich auch vor dem Hintergrund des zuvor zu beobachtenden Ausverkaufs. Kurzfristig muss es der Aktie darum gehen, sich im Bereich von 3,0 US-Dollar bis 3,5 US-Dollar zu stabilisieren. Um erste Akzente auf der Oberseite zu setzen, muss Tilray über die 4,0 US-Dollar laufen. Bei einem Rücksetzer unter die 2,5 US-Dollar muss eine Neubewertung der Lage erfolgen.