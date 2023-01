NashTech vollzieht strategische Übernahme von Knoldus, einem nordamerikanischen Anbieter von Cloud- und Datenlösungen

London (ots/PRNewswire) - NashTech, das globale Unternehmen für

Technologielösungen von Nash Squared, hat im Rahmen seiner strategischen

Expansion in Nordamerika Knoldus übernommen.



Knoldus ist ein Unternehmen für Technologieberatung und -lösungen mit mehr als

300 Mitarbeitern in Kanada, den USA, Singapur und zwei Entwicklungszentren in

Indien. Das Unternehmen hat bei Fortune-500-Kunden einen guten Ruf für die

Bereitstellung modernster digitaler Lösungen rund um Daten, Cloud und

maschinelles Lernen sowie leistungsstarker Echtzeit-Datensysteme.