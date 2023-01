Jetzt auch an der Ostsee - Deutschland hat ein weiteres LNG-Terminal

Flüssigerdgas (LNG) wird per Schiff aus verschiedenen Regionen der Welt geliefert, wieder in Gas umgewandelt und als Erdgas in das Gasnetz eingespeist. Es soll dazu beitragen, ausbleibende russische Gaslieferungen zu ersetzen. Wie in Wilhelmshaven nimmt in Lubmin ein Spezialschiff das LNG auf, wandelt es um und speist es ein.

LUBMIN (dpa-AFX) - Viele entschlossene Mienen und ein großes Schiff - so sieht Deutschlands Ringen um mehr Unabhängigkeit bei der Gasversorgung aus. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Samstag in Lubmin ein schwimmendes Flüssigerdgas-Terminal offiziell in Betrieb genommen - nach dem Terminal im niedersächsischen Wilhelmshaven das zweite in Deutschland. "Es war ein gutes Gefühl", sagte der Kanzler vor rund 80 Journalisten aus mehreren Ländern, nachdem er zusammen mit Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) symbolisch die Leitung aufgedreht hatte.

"Wir werden diese Kapazitäten hier und auch andernorts weiter ausbauen, unter anderem auch mit festen Terminals, aber auch mit weiteren Regasifizierungsschiffen", kündigte Scholz an. Diese Woche (16.1. bis 22.1.) solle ein solches Spezialschiff auch in Brunsbüttel in Schleswig-Holstein ankommen. Ein weiteres soll bis kommenden Winter etwa in Stade sowie ein zusätzliches vor Lubmin betriebsbereit sein.

Die Spezialschiffe können schneller in Stellung gebracht werden als feste Anlagen. Sie können allerdings in Abhängigkeit der Gegebenheiten vor Ort jeweils nur rund fünf Milliarden Kubikmeter pro Jahr ins Gasnetz einspeisen. Über die deutsch-russische Ostseepipeline Nord Stream 1 waren 2021 fast 60 Milliarden Kubikmeter gekommen. Nach früheren Angaben will Deutschland im Winter 2023/24 etwa ein Drittel des bisherigen Gasbedarfs über die schwimmenden LNG-Terminals decken. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat sich indes erneut für eine Reparatur der beschädigten Pipeline Nord Stream 1 ausgesprochen als Voraussetzung für eine Wiederaufnahme russischer Gaslieferungen in der Zukunft.

War vergangenes Jahr noch vor einer Gasmangellage in diesem Winter gewarnt worden, zeigte sich Scholz jetzt optimistisch: "Wir kommen durch diesen Winter, jeder merkt es bei sich zu Hause, die Gasversorgung ist nicht beeinträchtigt." Auch eine Wirtschaftskrise sei ausgeblieben. Zuletzt waren die Gasspeicher in Deutschland noch zu über 90 Prozent gefüllt. Unter anderem haben Privathaushalte und Wirtschaft ihren Verbrauch gesenkt. Normalerweise leeren sich die Speicher während der Heizperiode. Laut Prognosen könnte Deutschland in diesem Jahr mit besser gefüllten Speichern aus dem Winter kommen als vergangenes Jahr. Allerdings müssen sie in diesem Jahr ohne direkte Gaslieferungen aus Russland wieder aufgefüllt werden.