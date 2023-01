BERLIN (dpa-AFX) - Mehr Platz im Stall, mehr Klarheit beim Fleischkauf, sicheres Geld für die Bauern: Für den Umbau der Tierhaltung hin zu höheren Standards sollen in diesem Jahr einige Elemente konkret auf den Weg kommen. Doch vor der Agrarmesse Grüne Woche wird wachsende Kritik an den Plänen von Bundesminister Cem Özdemir (Grüne) laut. "Es brodelt in der Branche, seit die Vorschläge auf dem Tisch liegen", sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied zu den Bedingungen eines künftigen Förderprogramms. Ozdemir wies die Kritik zurück Im Bundestag kommt das Konzept für ein staatliches Haltungslogo für Fleisch auf einen Expertenprüfstand.

Mit vorerst einer Milliarde Euro bis 2026 will die Ampel-Koalition den Wandel anschieben, damit die Bauern nicht auf Mehrkosten sitzen bleiben. Erste Eckpunkte stoßen jetzt aber auf heftigen Protest. "Das ist kein Programm zur Zukunftssicherung des Standorts Deutschland", sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied der Deutschen Presse-Agentur. "Das ist ein Programm, das auf einen Abbau hinausläuft." Die klare Ansage sei: "Ja zu mehr Tierwohl. Das wollen die Tierhalter machen. Nur mit dem, was auf dem Tisch liegt, können sie es nicht tun."