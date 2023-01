DAX: +104% p.a. Seitwärtsrendite möglich

➡️ WKN: MB2BA9

Der DAX hat einen überraschend starken Auftakt in das neue Jahr 2023. Doch nun notiert der Index an einem massiven Widerstandsbereich. Mit einem Discount Put Optionsschein (WKN: MB2BA9) lässt sich jetzt eine attraktive Seitwärtsrendite. Mehr dazu in diesem Video.