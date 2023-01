Wirtschaft Özdemir verteidigt geplanten Umbau der Tierhaltung

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir hat Kritik des Bauernverbands an der geplanten Förderung für den Umbau der Tierhaltung zurückgewiesen. "Ich will, dass auch in Zukunft gutes Fleisch aus Deutschland kommt", sagte der Grünen-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagsausgaben).



Dafür müsse man die Tierhaltung "zukunftsfähig" aufstellen. "Unser Ziel ist es, dass weniger Tiere besser gehalten werden - und die Landwirte dafür staatlich honoriert werden." Dafür gebe es eine breite gesellschaftliche Mehrheit.