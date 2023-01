Anfang Dezember stieß Canopy Growth noch einmal in den Bereich von 4,5+ US-Dollar vor. Es war ein letztes Aufbäumen in 2022, denn danach ging es erst einmal steil bergab.

Auch in den Charts von Canopy Growth und Cronos manifestiert sich die seit Monaten im Cannabis-Sektor vorherrschende Tristesse. Ein Ende dieser Leidenszeit ist weiterhin nicht auszumachen, wenngleich es (wieder einmal) das eine oder andere Zeichen der Hoffnung gibt. Blicken wir zunächst auf den Chart von Canopy Growth.

Canopy Growth rauschte unter wichtige Unterstützungen. Vor allem der Verlust der Kursbereiche um 3,8 US-Dollar und 3,4 US-Dollar „schmerzt“ aus charttechnischer Sicht. Im Ergebnis der veritablen Schussfahrt fand sich Canopy Growth Ende Dezember auch unterhalb der zentralen Unterstützung um 2,2 US-Dollar wieder. In dieser Phase hätte es wohl kaum jemanden überrascht, wenn es für die Aktie weiter nach unten gegangen wäre. Doch noch bevor es zu einem Rutsch in Richtung 2,0 US-Dollar kam, drehte Canopy Growth wieder nach oben ab und initiierte eine vorsichtige Erholung. In den nächsten Handelstagen muss Canopy Growth nachsetzen und der Erholung weitere Relevanz verleihen. Vor diesem Hintergrund wäre ein Vorstoß über die 3,0 US-Dollar; noch besser über die 3,4 US-Dollar von Bedeutung. Auf der Unterseite ist der Sachverhalt klar. Canopy Growth darf nicht unter die 2,2 / 2,1 US-Dollar abrutschen. Bei Cronos sieht die aktuelle Lage noch prekärer aus.

Mit dem Verlust der Zone 2,75 US-Dollar / 2,6 US-Dollar hat sich das Chartbild von Cronos noch einmal deutlich eingetrübt. Die Aktie oszilliert aktuell um den Bereich um 2,5 US-Dollar. Signifikante Vorstöße auf der Oberseite, die Entlastung bringen würden, waren zuletzt nicht zu beobachten und so steht zu befürchten, dass die Aktie auf der Unterseite noch einmal in Bedrängnis geraten könnte. Kurzum. Die Aufgabenstellung ist für Cronos klar definiert: Die Aktie muss nachhaltig über die 2,75 US-Dollar laufen, um eine erste Entlastung herbeizuführen. Sollte es hingegen unter die 2,45 US-Dollar gehen, würde eine Wiederaufnahme der Abwärtsbewegung drohen.