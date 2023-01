Unsere letzte Kommentierung zu Baumwolle überschrieben wir Ende November an dieser Stelle mit „Korrektur vor Ausdehnung“. Damals stand die eminent wichtige Unterstützungszone 0,80 US-Dollar / 0,78 US-Dollar im Fokus des Handelsgeschehens.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Es kam, wie es kommen musste. Der Abwärtsdruck wurde so stark, dass Baumwolle unter die Zone 0,80 US-Dollar / 0,78 US-Dollar gedrückt wurde. Damit installierte sich ein weiteres Verkaufssignal. Das für diesen Fall skizzierte Bewegungsziel von 0,70 US-Dollar wurde fast erreicht. Baumwolle drehte knapp darüber liegend nach oben ab und lancierte einen Erholungsversuch. Dieser ist allerdings noch mit Vorsicht zu genießen, gelang es ihm bislang noch nicht, wichtiges Terrain zurückzuerobern. So würde erst ein Comeback des Baumwollpreises oberhalb von 1,0 US-Dollar die Lage beruhigen.“



Die gute Nachricht vorweg – die Unterstützung 0,80 US-Dollar / 0,78 US-Dollar blieb auch in den letzten Wochen intakt. Die weniger gute Nachricht gleich hinterher – Baumwolle vermochte es auch zuletzt nicht, nachhaltiges Aufwärtsmomentum zu kreieren und nachhaltig über die 1 US-Dollar vorzustoßen. Im Ergebnis entwickelte sich eine Seitwärtsbewegung in den Grenzen 0,90 US-Dollar bis 0,8 US-Dollar. Diese hat über die letzten Wochen bereits beachtliche Relevanz erlangt, sodass ein Ausbruch (in jedwede Richtung) ein starkes charttechnisches Signal auslösen könnte.

Unter fundamentalen Aspekten stand zuletzt der am 12.01. veröffentlichte WASDE-Bericht (World Agricultural Supply and Demand Estimates) für Januar des US-Agrarministeriums (USDA) im Fokus. Dieser fiel in Bezug auf Baumwolle im Großen und Ganzen neutral aus. So sieht die aktuelle Prognose für das Erntejahr 2021 / 2022 mit 85,34 Mio. Ballen einen leicht niedrigeren Wert für die weltweiten Lagerendbestände für Baumwolle vor, als noch im Dezember-Bulletin mit 85,44 Mio. Ballen. Für das Erntejahr 2022 / 2023 fielen die Veränderungen ähnlich gering aus, allerdings gingen diese Veränderungen in die „andere“ Richtung. Wurden im Dezember-Bulletin noch Lagerendbestände in Höhe von 89,56 Mio. Ballen erwartet, waren es im aktuellen Januar-Report 89,93 Mio. Ballen. Unterm Strich wird für das Erntejahr 2022 / 2023 jedoch weiterhin ein deutlicher Überschuss am Markt erwartet.

Kurzum. Die fundamentalen Rahmenbedingungen sind ambivalent. Noch schlägt der schwächelnde US-Dollar nicht nachhaltig auf die Nachfrage durch. Aus charttechnischer Sicht befindet sich Baumwolle in einer schwierigen Phase, die sowohl Chancen als auch Risiken offeriert. Ein Ausbruch über die 0,9 US-Dollar würde dem Preis zunächst Luft verschaffen, um bis in Richtung des markanten Widerstands bei 1,0 US-Dollar zu laufen. Hingegen ist Obacht geboten, sollte es unter die 0,8 US-Dollar gehen. In diesem Fall stünde einer Ausdehnung der Bewegung in Richtung 0,72 US-Dollar / 0,70 US-Dollar nicht viel im Wege.