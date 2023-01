USD / JPY gehört zweifelsohne zu den spannendsten und interessantesten Währungspaaren. Dass das nicht aus der Luft gegriffen ist, zeigte sich auch in den letzten Wochen…

Bis in den Oktober des vergangenen Jahres hinein strotzte der Greenback nur so vor Kraft. Er hielt den Yen im Würgegriff. Das Ganze manifestierte sich in einer fulminanten Rally, die schließlich im Oktober 2022 im Bereich von 150 JPY ihr abruptes Ende nahm. Knapp 12 Monate lief die beeindruckende Rally des US-Dollars. Noch im Oktober 2021 notierte der US-Dollar bei etwa 110 JPY und hatte damals Mühe, den markanten Widerstandsbereich um 114+ JPY unter Druck zu setzen.

Die letzten Wochen waren nun wiederum von einer knackigen Korrektur des US-Dollars gegen den Yen gekennzeichnet.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu USD/JPY von Ende November hieß es unter anderem „[…] Kommen wir auf die charttechnischen Aspekte zurück. Aktuell steht die außerordentlich wichtige Unterstützung im Bereich von 139+ JPY im Fokus. In diesem Bereich liegt unter anderem das markante Hoch aus dem Juli dieses Jahres. Doch auch als Unterstützung erwarb sich dieser Bereich kürzlich Relevanz. Insofern wäre ein deutliches Abtauchen unter die 139 JPY ein weiteres Warnsignal. Kurzum. Die Konsolidierung des Greenbacks tritt in eine wichtige Phase ein. Sollte es für den US-Dollar deutlich unter die 139 JPY gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall wäre eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 135 JPY nicht auszuschließen. Auf der Oberseite würde hingegen ein Comeback des US-Dollars oberhalb von 145 JPY eine deutliche Entspannung der Situation mit sich bringen.“



In den letzten Wochen hat sich der Druck auf den US-Dollar verstärkt. Der Japanische Yen gewann hier zunehmend die Oberhand.

Die aktuelle Gemengelage manifestiert sich in einem veritablen Abverkauf des Greenbacks. Die zuletzt noch thematisierten Unterstützungsbereiche um 139 JPY und 135 JPY wurden mittlerweile pulverisiert. Immer wieder befeuerten frische Verkaufssignale die Abwärtsbewegung des US-Dollars. Zuletzt tauchte der Greenback auch unter die psychologisch wichtige Marke von 130 JPY weg.

Damit droht aus charttechnischer Sicht weiteres Ungemach. Der US-Dollar läuft mit großer Vehemenz den Unterstützungsbereich um 126+ JPY an. In Verbindung mit den nicht weniger relevanten 125 JPY könnte sich in dieser Zone dem US-Dollar nun allerdings die Gelegenheit bieten, Halt zu finden. Gelingt dieses nicht, so würden weitere Abgaben in Richtung 121+ JPY drohen.

Kurzum. Aktuell hat der Japanische Yen das Momentum auf seiner Seite. Dem US-Dollar drohen weitere Abgaben. Gegenbewegungen des Greenbacks sind allerdings mit Blick auf die stark überverkaufte Situation jederzeit möglich. Doch erst ein Vorstoß des US-Dollars über die 135 JPY hinweg wäre von Bedeutung. Auf der Unterseite gilt es nun, den Fokus auf die Zone 126+ JPY / 125 JPY zu richten. Ein Rücksetzer würde ein weiteres starkes Verkaufssignal auslösen.