Irgendwie scheint der Nasdaq 100 nicht wirklich in die Gänge kommen zu wollen. Trotz jüngster Erholung wirkt das Ganze vergleichsweise schleppend. Nichts erinnert derzeit an die Leichtigkeit (bzw. an die schier unbändige Aufwärtsdynamik) vergangener Monate.

Aus charttechnischer Sicht präsentiert sich ein ambivalentes Bild, das nach einer Klärung verlangt und womöglich kommt diese bald.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zum Nasdaq 100 Ende November hieß es unter anderem „[…] Der Weg in Richtung 12.000 Punkte war frei. Im Anschluss entwickelte sich eine Seitwärtsbewegung in den Grenzen 12.000 Punkte auf der Oberseite sowie 11.500 Punkte auf der Unterseite. Noch immer bewegt sich der Nasdaq 100 innerhalb dieser Range. Kurzum. Trotz robuster Rahmenbedingungen verpasste es der Nasdaq 100 zuletzt, die 12.000 Punkte unter Druck zu setzen. Eine erfolgreiche Ausdehnung der Bewegung über die 12.000 Punkte hinweg würde die Bodenbildung entscheidend voranbringen. So aber bleiben in Bezug auf die Nachhaltigkeit der Erholung (noch) Fragezeichen. So wäre ein Rücksetzer unter die 11.500 Punkte bereits als ein Warnzeichen zu interpretieren.“



Mitte Dezember 2022 schlug dem Index Gegenwind entgegen. Der Nasdaq 100 musste sich den Gegebenheiten beugen und tauchte unter die eminent wichtige Unterstützung um 11.500 Punkte ab. Damit löste sich die bis dato gültige Handelsspanne (12.000 Punkte / 11.500 Punkte) über die Unterseite auf. Gleichzeitig geriet der Index auf der Unterseite ins Trudeln. Zügig erreichte der Nasdaq 100 den außerordentlich wichtigen Unterstützungsbereich um 10.650 Punkte. Dieser erwies sich bereits im Oktober und November 2022 als tragfähig und war Ausgangspunkt des damaligen Vorstoßes in Richtung 12.000 Punkte.

Nachdem der Index das Unterstützungsniveau um 10.650 Punkte bestätigt hatte, scheiterte er zunächst an der 11.000er Marke. Erst ein abermaliger Test der 10.650 Punkte legte den Grundstein für den aktuellen Vorstoß in Richtung 11.500 Punkte. Die Aufgabenstellung ist für den Nasdaq 100 klar definiert: Der Index muss über die 11.500 Punkte, um sich so weiteres Aufwärtspotential in Richtung 12.000 Punkte zu eröffnen. Gleichzeitig gilt es natürlich, Rücksetzer unter die 10.650 Punkte zu vermeiden. Sollte es dennoch dazu kommen, ist Obacht geboten.

In den nächsten Handelstagen werden in den USA zahlreiche eminent wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht. Mit den US-Erzeugerpreisen am kommenden Mittwoch (18.01.) werden aber auch wichtige Preisdaten bekanntgegeben. Insofern bleibt von dieser Seite aus der Druck hoch. Gleichzeitig wird das Thema Quartalsberichte immer größeren Einfluss auf das Handelsgeschehen erlangen. Zwar dauert es auch hier noch ein paar Tage, bis es im Technologiebereich so richtig losgehen wird, doch die Uhr tickt…