Wohl nur die wenigstens hätten dem Dax einen derart feurigen Start ins neue Jahr zugetraut, hingen doch die dunklen Wolken Ende des Jahres extrem tief.

Crash-Szenarien dominierten die Berichterstattung in den Finanzmedien, waren letztendlich aber nur Ausdruck der vorherrschenden Vorsicht und Verunsicherung. Statt des erwarteten Crashs legte der Dax nun allerdings massiv zu. Die Dynamik der Bewegung lässt vermuten, dass der eine oder andere Marktteilnehmer wohl überstürzt gegen ihn laufende Positionen schließen musste.

Der Dax hat in den ersten zwei Wochen über 1.000 Punkte hinzugewonnen. Nun sollte man natürlich nicht den Fehler machen, diesen Anstieg in die Zukunft fortzuschreiben. Korrekturen (auch stärkeren Ausmaßes) können jederzeit starten. Schauen wir auf die aktuelle charttechnische Konstellation im Dax.

Noch zum Jahreswechsel notierte der Index unterhalb von 14.000 Punkten. Damals drohte die Ausdehnung der bis dahin dominierenden Abwärtsbewegung in Richtung 13.500 Punkte. Dieser Kursbereich hat aus charttechnischer Sicht eine hohe Relevanz, verläuft hier doch neben einer wichtigen Horizontalunterstützung auch die 200-Tage-Linie.

Aufgrund des robusten Jahresauftakts blieb der Kursbereich um 13.500 Punkte aber ungefährdet. Stattdessen übte der Dax Druck auf die Oberseite aus. Mit dem Sprung über die 14.200 Punkte gelang dem Index ein erster Achtungserfolg. Rasch geriet der Widerstandsbereich um 14.500 Punkte in Bedrängnis. Der Dax hielt sich nicht lange auf und knackte die 14.500er Marke. Für den Index war das ein veritabler Dosenöffner.

Mit dem Ausbruch über die 14.500 Punkte öffnete sich für den Index die Tür in Richtung 15.000 Punkte. Auch dieses Bewegungsziel wurde rasch abgearbeitet. Ein erfolgreicher Ausbruch über diese psychologisch wichtige Hürde – derzeit sieht es ja diesbezüglich recht vielversprechend aus – würde den Druck auf diejenigen Marktakteure erhöhen, die noch an der Seitenlinie stehen bzw. noch immer gegen die Rally wetten.

Mit Blick auf das fortgeschrittene Stadium der Bewegung ist jederzeit mit Gewinnmitnahmen zu rechnen. Solange sich diese jedoch oberhalb von 14.500 Punkten abspielen, ist aus charttechnischer Sicht alles im grünen Bereich. Auf der Oberseite hat der Index nun erst einmal Luft, um bis in den Bereich von 15.300 Punkten bis 15.700 Punkten zu laufen. Das Momentum hat der Index auf seiner Seite.

In der nächsten Handelswoche stehen eine Vielzahl von wichtigen Konjunktur- und Preisdaten zur Veröffentlichung an. Darüber hinaus gewinnt die (US-)Quartalsberichtssaison weiter an Fahrt. Kurzum. Mit weiteren Impulsen muss gerechnet werden.