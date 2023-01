FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Lambrecht:

"... Dass die Bundeswehr in dieser entscheidenden Phase, in der von Bundeskanzler Olaf Scholz ausgerufenen Zeitenwende, so miserabel geführt und repräsentiert wurde, fällt auf den Regierungschef zurück. Der einstige Fachpolitiker und später selbst ernannte Feminist hatte sich früh und mit Stolz auf Geschlechterparität im Kabinett festgelegt. Ein solcher nur scheinbar frauenfreundlicher Proporz ist ein Armutszeugnis, vor allem wenn er so offensichtlich auf Kosten der Eignung geht - die Folgen sind nicht erst jetzt in der Bundesregierung zu besichtigen. Es wird sich zeigen, wie lernfähig der Kanzler ist. ... Niemand kann aus dem Vollen schöpfen, auch personell nicht. Aber eins können die Bürger erwarten: das wirkliche Bemühen um die beste Lösung."