BERENBERG stuft Airbus auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Airbus von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 150 auf 120 Euro gesenkt. Langfristig bleibt Analyst Philip Buller laut einer am Montag vorliegenden Studie zwar optimistisch. Kurzfristig spiegle sich die komplexe Lage aber nicht angemessen in den Markterwartungen und der Bewertung wider, so der Experte. So lasteten die Folgen der hohen Inflation 2023 auf den Gewinnmargen. Hinzu kämen nach wie vor teils Lieferengpässe bei Vorprodukten. Es werde sich wahrscheinlich eine bessere, zumindest aber weniger riskante Einstiegsgelegenheit ergeben./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2023 / 16:58 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 116,6EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Philip Buller

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 120

Kursziel alt: 150

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m