Italvolt geht strategische Zusammenarbeit mit StoreDot für die Technologie des extrem schnellen Aufladens von Lithium-Ionen-Akkus ein

Zusammenarbeit stellt bedeutenden Meilenstein für Italvolt dar

Extrem schnell aufladende Technologie, die lizenziert wird, um den Weg zur Markteinführung zu beschleunigen

Die Vereinbarung sieht vor, dass StoreDot ein Abnahmepartner wird

Durch Zusammenarbeit sichert sich StoreDot Kapazitäten für seine potenziellen Kunden

MAILAND, 16. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Italvolt S.p.A., das Unternehmen, das die größte unabhängige italienische Batteriezellenfabrik entwickelt, gibt heute bekannt, dass es eine strategische Zusammenarbeit mit StoreDot eingegangen ist, einem Pionier und weltweit führenden Unternehmen für die Technologie des extrem schnellen Aufladens von energiedichten Lithium-Ionen-Akkus.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird Italvolt die Technologie des extrem schnellen Aufladens (XFC) von StoreDot und die geistigen Eigentumsrechte an der Herstellung von XFC-Lithium-Ionen-Akkus in seinem Werk in Italien lizenzieren. Die Zusammenarbeit umfasst eine Abnahmevereinbarung für StoreDot, die den Kauf von Akkus von Italvolt für sein eigenes Unternehmen und seine Kunden ermöglicht, sobald die Produktion abgeschlossen ist.

Die Vereinbarung stellt einen bedeutenden Meilenstein für den betrieblichen Ehrgeiz von Italvolt dar, Lithium-Ionen-Batterien in großem Maßstab zu entwickeln, und sie eröffnet einen beschleunigten Weg zur Markteinführung. Insbesondere spiegelt sie die Ausrichtung von Ambitionen und Zeitplänen zwischen den beiden Unternehmen wider und wird es Italvolt ermöglichen, seine Batteriezellenproduktion zusammen mit den technologischen Fortschritten von StoreDot maßstäblich zu vergrößern und zu verbessern.

Die Produktstrategie „100inx" von StoreDot verfolgt das Ziel, bis 2024 fortschrittliche Batteriezellen zu entwickeln, die eine Reichweite von 100 Meilen in 5 Minuten aufladen, bis 2028 100 Meilen in 3 Minuten aufladen und bis 2032 100 Meilen in 2 Minuten aufladen können.1 StoreDot zielt darauf ab, EV durch die Entwicklung von Batterien mit extremer Energiedichte, die eine höhere Effizienz, eine längere Leistungsfähigkeit und ein superschnelles Aufladen ermöglichen, zu einem Massenprodukt zu machen.