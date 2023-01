Sperrfrist: 16.01.2023 06:00

Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der

Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.



Berlin (ots) - Viele Unternehmen sind nur mittelmäßig bis schlecht auf das seit

1.Januar geltende Lieferkettengesetz eingestellt. Das zeigt eine Studie des

Bundesverbands Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik (BME) und des

Risikomanagement-Unternehmens "Integrity Next", die der Redaktion rbb24

Recherche exklusiv vorliegt. Obwohl das Gesetz seit Jahresbeginn in Kraft ist,

gaben nur etwa 4 % der befragten Unternehmen an, dass sie auf der

organisatorischen Ebene sehr gut darauf vorbereitet seien, 70 % dagegen sehen

sich dagegen mittelmäßig bis sehr schlecht aufgestellt.





Lediglich 13 % der größeren Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern hättender Studie zufolge volle Transparenz über Risiken wie beispielweiseMenschenrechtsverletzungen bei ihren unmittelbaren Zulieferern. Das neue Gesetzverlangt jedoch eine Analyse, ob es solche Risiken bei den unmittelbarenZulieferern eines Unternehmens gibt.Durchgeführt wurde die Studie vom Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf undLogistik (BME) und dem Risikomanagement-Unternehmen "Integrity Next". Zum BMEzählen fast 10.000 Mitglieder aus allen Branchen, darunter alle 30 DAX-Konzerne.Knapp 250 Mitgliedsunternehmen haben sich an der Umfrage beteiligt, vomKleinunternehmen bis zum Konzern mit mehr als 50.000 Mitarbeitern. Nicht alleder befragten Unternehmen fallen gegenwärtig unter das Gesetz: Es gilt vorerstnur für Unternehmen ab 3.000 Mitarbeiter. Ab dem 1.1.2024 ist es dann auch fürFirmen ab 1.000 Mitarbeiter verbindlich.Angesichts der Studienergebnisse urteilt die Hauptgeschäftsführerin des BME, Dr.Helena Melnikov: "Es ist höchste Zeit für die deutsche Wirtschaft zu handeln unddie Einhaltung von Standards bei sozialen Rahmenbedingungen und Umweltaspektenentlang der globalen Wertschöpfungsketten proaktiv anzugehen."Nick Heine, Mitgründer der Integrity Next GmbH, ergänzt: "Es ist tatsächlich so,dass in den Unternehmen oft eingekauft wird, ohne dass irgendeine Strategie-oder Nachhaltigkeitsabteilung das sieht und weiß. Und sehr viele, das Gros derLieferketten, sind tatsächlich im Nebel."Die Studie zeigt auch: Viele Unternehmen stehen den vom Gesetz gefordertenMaßnahmen noch weitgehend unvorbereitet gegenüber. Erst 6% fühlen sichhinsichtlich geforderter Präventionsmaßnahmen sehr gut aufgestellt, weitere 22 %bewerten sich selbst als "eher gut". Nur 4 % scheinen genau zu wissen, welcheAbhilfemaßnahmen sie im Fall möglicher Verstöße und Risiken ergreifen sollen.Kritik übt der BME an der späten Konkretisierung des Gesetzes durch diekontrollierende Behörde, das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle(BAFA). Eine erste Handreichung veröffentlichte das BAFA erst im August 2022,weitere im Oktober und Dezember 2022: "Die Ansprüche der Kontrollbehörde an diepraktische Umsetzung in den Unternehmen waren lange unklar. Sie konnten sichalso nur Schritt für Schritt anpassen und haben noch ein Stück Wegstrecke zugehen", so Helena Melnikov vom BME.Das BAFA hat nach eigener Aussage bislang keine genaue Kenntnis, bei wie vielenFirmen es zukünftig die Einhaltung des Gesetzes beaufsichtigen muss. Aufschriftliche Anfrage von rbb24 Recherche teilt es mit, dass es die Anzahl derUnternehmen, die gegenwärtig unter das Lieferkettengesetz fallen, auf ca. 1.300schätzt. Genauere Zahlen oder eine regionale Verteilung dieser Unternehmen kenntdas Amt nicht. Denn die Unternehmen, die das BAFA seit Anfang des Jahreseigentlich kontrollieren soll, müssen sich erstmal selbst beim Amt melden."Integrity Next" ist eines von mehreren Unternehmen, die alsNachhaltigkeitsdienstleister den Firmen Unterstützung bei der Umsetzung desLieferkettengesetzes anbieten. Die aktuell betreuten Unternehmen hättendurchschnittlich mit gut 6.000 direkte Lieferanten zu tun. Bei größerenUnternehmen gehe die Anzahl direkter Lieferanten in die zehntausende.Pressekontakt:SPERR Montag/16.01.2023, 06.00 UhrRundfunk Berlin-BrandenburgRené Althammerrbb24 RechercheChef vom DienstTelefon: +49 30 97993 30350Mobil: 0049 160 36 000 44Mail: mailto:rene.althammer@rbb-online.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/51580/5416731OTS: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg