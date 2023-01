FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte seinen guten Lauf im noch jungen Börsenjahr 2023 am Montag zunächst fortsetzen. Rückenwind der internationalen Börsen helfen zum Wochenauftakt. Knapp eine Stunde vor dem Handelsauftakt signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,25 Prozent auf 15 125 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone wird 0,3 Prozent höher erwartet.

Die Vorgaben aus den USA und aus Asien sind gemischt. In Japan gab es Verluste, die dort mit dem anziehenden Yen und seiner dämpfenden Wirkung auf die Exportwirtschaft begründet wurden. Weitere Impulse dürften am Montag aber rar bleiben: Die Agenda gibt in Deutschland wenig her. Zudem wird in New York wegen eines Feiertags nicht gehandelt.