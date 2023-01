Spätestens seit dem Jahreswechsel wechseln Anleger scharenweise vom Bären- ins Bullenlager. Der von vielen befürchtete Crash spielt sich nicht in den Aktienkursen ab, sondern in den Reihen der Pessimisten, die sich lichten. Beim Börsenjahr 2022 könnte es sich trotz des zwischenzeitlichen Minus von über 20 Prozent nicht um den Beginn eines neuen Bärenmarktes gehandelt haben, sondern lediglich um eine Korrektur in einem weiterhin intakten Bullenmarkt. Seit zwei Wochen beginnen nun auch die Skeptiker Aktien zu kaufen, was eine Dynamik im Deutschen Aktienindex erzeugt, die zu neuen Allzeithochs führen kann.

Die Hoffnung auf eine schon bald wieder expansive Geldpolitik der Federal Reserve ist eine Honigfalle für Anleger. Sie bleiben an dem Thema kleben, wahrscheinlich so lange, bis ihre selbst erfüllende Prophezeiung real wird. Die Versuche der Fed, diese Honigfalle zu entschärfen, sind kläglich gescheitert. Auch in Japan geht es bei der Geldpolitik hoch her. Die Notenbank versucht, wie Don Quichote verzweifelt, den steigenden Zinsen entgegenzuwirken, indem sie sich gegen sie stellt. Der Fed nehmen es Anleger nicht ab, dass sie die Wirtschaft absichtlich in eine Rezession stürzen wird, um die Inflation zu besiegen. Und in Deutschland verhalten sich Geschäftsbanken so, als läge der Einlagenzins nur kurzzeitig bei zwei Prozent und haben Angst, diese Konditionen auch nur für ein Jahr an ihre Kunden weiterzugeben.