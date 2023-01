FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit leichten Kursgewinnen in die neue Woche gegangen. Am Morgen stieg der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,08 Prozent auf 138,20 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 2,16 Prozent.

Seit Jahresbeginn hat die Stimmung am Rentenmarkt gedreht: Waren festverzinsliche Wertpapiere im vergangenen Jahr so stark wie selten zuvor unter Druck geraten, haben sie seit Jahresbeginn zugelegt. Grund für beide Entwicklungen ist die Geldpolitik, vor allem in den USA. Im vergangenen Jahr hatte sich die Federal Reserve mit starken Zinsanhebungen gegen die hohe Inflation gestemmt. Für die kommenden Monate wird jedoch ein geringeres Straffungstempo erwartet.

Zu Wochenbeginn stehen kaum nennenswerte Konjunkturdaten auf dem Programm, die am Markt für stärkere Kursbewegung sorgen könnten. In den USA herrscht wegen eines nationalen Feiertags überwiegend Ruhe. Im schweizerischen Davos startet unterdessen das Weltwirtschaftsforum, zu dem sich viele hochrangige Vertreter aus Politik und Wirtschaft einfinden./bgf/jha/

BUND Future wird aktuell mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 138,2EUR gehandelt.