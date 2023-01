TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Börsen haben am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. Positiv aufgenommene Maßnahmen der chinesischen Notenbank ließen die Kurse an den chinesischen Festlandsbörsen deutlich steigen, und auch in Australien ging es bergauf. Dagegen schwankten die Notierungen in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong. In Japan belastete derweil die Angst vor weiteren Signalen für eine Straffung der dortigen Geldpolitik.

Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom Festland beinhaltet, gewann 1,56 Prozent auf 4137,96 Punkte. Damit knüpfte er an seine starke Entwicklung vor dem Wochenende an. Marktbeobachter verwiesen darauf, dass Chinas Währungshüter mit ihrer monatlichen Finanzspritze im Januar weniger Mittel in das heimische Bankensystem gepumpt hätten als von Analysten im Schnitt prognostiziert. Zudem sei der Schritt noch vor den Feiertagen rund um das chinesische Neujahrsfest gekommen und damit früher als erwartet.