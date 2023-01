ViFinger Weltneuheit vom Erfinder des Womanizer ®

Salzburg (ots) - Mit dem Womanizer ® hat Michael Lenke den Erotikmarkt

revolutioniert. Jetzt launcht er gemeinsam mit seiner Tochter Friederike

Langilangi Baliamis erneut ein völlig neuartiges Sextoy: Am 18.01.2023 feiert

der ViFinger Marktstart. Was ihn so besonders macht?



Der eigene Finger wird zum Sextoy! Einmal angelegt und angeschaltet, überträgt

der ViFinger seine Vibrationen auf die Fingerspitze der Nutzer*innen.