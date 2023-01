Im Jahr 2000 wird Moventum als Investmentplattform in Luxemburg gegründet. Die Gründer sind Global Portfolio Advisors (GPA) und die Banque de Luxembourg. Im Folgejahr nimmt die Moventum S.C.A. ihr Geschäft in Luxemburg auf. 2002 erfolgt die Zulassung als Finanzdienstleister mit einer Tochter in Deutschland. Vor nunmehr 20 Jahren – 2003 – folgt dann die Auflage der MoventumPlus Aktiv Portfolios, die sich als äußerst erfolgreich und zuverlässig erweisen sollten. Seit dieser Zeit wird der Fonds-Selektionsprozess durch die unabhängige Expertise des Analysehauses FondsConsult Research unterstützt.

Moventum ist seit nunmehr 20 Jahren mit der eigenen Vermögensverwaltung auf dem deutschen Markt aktiv. Das heißt auch 20 Jahre turbulente Finanzmarktgeschichte: das Platzen der Internetblase, die große Finanz- und die Eurokrise, die Corona-Pandemie und nun der Ukraine-Krieg. Es gab immer wieder Herausforderungen, die dem Asset-Management viel abverlangten. „Wir sind rückblickend aber sehr gut durch die Zeiten gekommen und dabei stetig gewachsen“, sagt Carsten Gerlinger, Managing Director und Head of Asset Management bei Moventum AM.

Schon damals steht Moventum fest an der Seite seiner Partner. Mit Erfolg: „Dank Moventum können wir unseren Kunden seit 20 Jahren eine breite und interessante Produktpalette anbieten und uns voll und ganz auf sie konzentrieren“, sagt Silke Federlein von FFS Federlein Financial Services, einem Moventum-Kunden der ersten Stunde.

Der Start der Moventum-Vermögensverwaltung fällt in eine gute Zeit: Nach dem Dax-Tief im März 2003 geht es bergauf, die Weltkonjunktur erholt sich. 2005 klettert der Dax um rund 25 Prozent und 2006 fast ebenso stark. 2007 wird die Moventum-Dependance in Österreich eröffnet und der Dachfonds MoventumPlus Aktiv startet.

2008 folgt ein schwarzes Jahr: Die von den USA ausgehende Hypothekenkrise kostet den Dax 40 Prozent seines Wertes. Allerdings nur kurzfristig: Gestützt durch staatliche Rettungsprogramme kommt 2009 die Wende und der Dax gewinnt im Gesamtjahr 25 Prozent. Zwar schließt sich ab 2010 die Griechenlandkrise an, aus der die Eurokrise resultiert. Doch die starke Konjunktur, niedrige Zinsen sowie das kräftige Wachstum in den USA und in China nähren einen Aufschwung, der elf Jahre anhalten sollte. Beendet wird er Anfang 2020 durch die Corona-Pandemie. Es folgt der Ukraine-Krieg mit stark steigenden Energiekosten und hohen Inflationsraten.

„In all diesen Jahren haben wir unsere Angebotspalette stetig ausgeweitet“, sagt Gerlinger. So unter anderem 2012 mit dem Private Wealth Portfolio, das sich bei der Wahl seiner Investments nicht nur sämtlicher Anlageklassen bedienen kann, sondern sich darüber hinaus auch durch eine besondere Schwankungsarmut auszeichnet. In den zwischenzeitlichen Marktkorrekturen erweist sich die Widerstandsfähigkeit der Moventum-Portfolios aufs Neue: zum Beispiel Ende 2018, als die Börsenindizes bis zu 18 Prozent verlieren, während das reine Aktienportfolio Offensiv nur 8,64 Prozent einbüßt.

Sehr gut setzt Moventum auch die Veränderungen in der Finanzmarktregulierung um und im Bereich Anlegerschutz. Viele der neuen Regeln betreffen Beratung, Vertrieb und Verkauf. Der Brexit hinterlässt ebenfalls Spuren: Vielen im Ausland lebenden Briten werden die Bankverbindungen gekappt, da es für britische Banken aufwendig, teuer und langwierig ist, in allen EU-Staaten neue Lizenzen zu beantragen. „Seither ist unser Geschäft noch internationaler geworden: Wir betreuen schon immer Kunden aus aller Welt, derzeit in 124 Ländern. Zu ihnen gehören viele Expats mit Depots in verschiedenen Währungen von Euro über britisches Pfund und US-Dollar bis zu Schweizer Franken. Daher waren wir auch gut auf den Brexit vorbereitet“, so Gerlinger.

Ein weiterer Meilenstein bei Moventum ist die Auflage der ETF-/Indexportfolios MOVEactive im April 2020: Bis Ende 2022 erzielen die MOVEactive-Portfolios Erträge zwischen elf Prozent (defensiv) und knapp 35 Prozent (offensiv). Bei den MoventumPlus Aktiv Portfolios liegen die Erträge seit Auflage 2003 zwischen 89 Prozent (defensiv) und rund 285 Prozent (offensiv).

Moventum stellt in der ganzen Zeit seine Ressourcen und Expertise in den Dienst seiner Kunden und Partner. Mit Erfolg: „Verlässliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Kunde, Berater und Vermögensverwaltung“, lobt Christian Strack von Strack Investment. „Dazu ein hervorragendes Management, ein vorzeigbarer Track-Rekord und verschiedenste Strategien, bei denen alle Kunden bedient werden können.“

„Es waren zwanzig herausfordernde Jahre, in denen wir mit unseren Kunden und für unsere Kunden nicht nur die Finanzmarktkrise gemeistert haben, sondern auch die Marktregulierung und die Digitalisierung angegangen sind“, so Gerlinger. Die fondsbasierte Vermögensverwaltung hat sich im Sinne der Anleger kräftig weiterentwickelt und ist eine wichtige Säule in der Finanzplanung geworden. „Wir freuen uns auf die Zukunft, in der wir für unsere Kunden zum Beispiel mit Neuerungen wie ESG-Portfolien am Puls der Zeit bleiben wollen“, sagt Gerlinger.

Mehr unter www.moventum.lu

Über Moventum:

Moventum S.C.A. als unabhängiger Financial Service Partner bietet Finanzdienstleistern wie Beratern und Vermögensverwaltern sowie institutionellen Kunden aus aller Welt seit mehr als 20 Jahren eine Heimat. Die digitale Plattform „MoventumOffice“ ermöglicht Zugang zu mehr als 10.000 Fonds, ETFs und weiteren Wertpapieren. Darüber hinaus können Finanzberater hier Depots für ihre Kunden eröffnen, Handelsaufträge platzieren sowie Analyse-, Reporting- und Support-Tools nutzen. Institutionelle Kunden können ihren kompletten Fondshandel mit komplementären Services im Rahmen einer Sammel- oder Einzeldepotführung bei Moventum auslagern. Für Asset-Manager werden weitreichende Fondsservices übernommen: von der Register- und Transferstelle über Fondsbuchhaltung bis zu Unternehmensverwaltung und Domizilierungsservice.

Moventum Asset Management S.A. (Moventum AM) ist eine hundertprozentige Tochter der Moventum S.C.A. In der Management Company, in der sich seit Jahresbeginn 2019 die Expertise des Asset Managements von Moventum konzentriert, hier werden die Moventum-eigenen Dachfonds sowie die individuellen Mandate im Rahmen der Vermögensverwaltungsportfolios gemanagt.