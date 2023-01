Die Aktienmärkte starten in diese Woche zunächst wohl sehr gemächlich - in den USA ist Feiertag (Martin Luther King Day), und normalerweise ist dann bereits vormittags im europäischen Handel die "Luft raus". Aber im weiteren Verlauf der Woche dürfte es dann turbulenter werden: am Donnerstag erreichen die USA laut Aussagen von US-Finanzministerin Yellen die Schuldenobergrenze. Das dürfte zu heftigen politischen Turbulenzen führen, weil die Mehrheitsverhältnisse in den beiden Kammern der USA sehr knapp sind und vor allem die US-Republikaner gespalten sind. Damit kommt es wahrscheinlich zu einem endlosen Tauziehen, das die Aktienmärkte nervös machen dürfte. Der Dax ist heute zunächst auf sich alleine gestellt - geht die Rally weiter?

Hinweise aus Video: