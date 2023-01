Yadea feiert das Jahr 2022, das eine schnelle Globalisierung, zahlreiche technische Durchbrüche und ästhetische Innovationen mit sich brachte, und möchte seinen Kunden im Jahr 2023 weiter getreu seinem Motto „Electrify Your Life" behilflich sein.

„Yadea hat im Jahr 2022 hervorragende Ergebnisse in den Bereichen Internationalisierung, Technologie und Design erzielt. Dank unseres Teams und unserer geschätzten Kunden haben wir einen wirklich positiven Turnus, und wir sehen einen echten Teameinsatz, bei dem jeder gewinnt. Durch Investitionen in Forschung und Entwicklung, regelmäßige technologische Durchbrüche, die durch die Anzahl unserer Patente belegt werden, bieten wir unseren Kunden, die uns vertrauen und unsere Produkte anerkennen, hochmoderne Technologien und Mobilitätserfahrungen. Wir danken ihnen und freuen uns auf 2023", so Aska Zeng, CEO von Yadea Europe.

Bahnbrechende Globalisierung und Lokalisierung

Die globale Zukunft von Yadea sieht nach 2022 glänzend aus. Seine Produkte decken derzeit fünf Kontinente ab und werden in 100 Länder und Regionen exportiert, nachdem Sie die Begeisterung und Anerkennung von 60 Millionen Nutzern auf der ganzen Welt gewonnen haben. Das Unternehmen hat mehrere internationale Tochtergesellschaften mit professionellen Produkt-, FuE- und Vertriebsteams gegründet, um systematischere lokalisierte Operationen durchzuführen, damit die Bedürfnisse lokaler Nutzer in Ländern wie Deutschland, Vietnam und den USA erfüllt werden können.

Die Markenglobalisierungsstrategie des Unternehmens setzte sich im Juni 2022 fort, als Yadea offiziell seine Expansion in den spanischen Markt mit einer hochkarätigen Einführungsveranstaltung im Rathaus von Madrid ankündigte. Im Juli nahm Yadea an der Eurobike 2022 in Frankfurt teil und war im Oktober erneut in Deutschland auf der Internationalen Motorrad- und Rollermesse INTERMOT in Köln vertreten, wo es unter großer Beachtung der Medien Chinas weltweit führende Lösungen im Zeitalter des grünen und kohlenstoffarmen Reisens zeigte, gefolgt von seiner Teilnahme an der weltweit führenden Internationalen Ausstellung für Motorräder und Motorrad-Zubehör, EICMA, im November in Mailand. Und zuletzt nahm Yadea an der CES 2023 in Las Vegas teil, um für seinen auf umweltfreundlicher Technologie basierenden Reisestil zu werben. In Bezug auf den Sport wurde Yadea als offizieller regionaler Unterstützer des Asien-Pazifik-Raums während des FIFA World Cup 2022 für die Weltmeisterschaft in Katar bekannt gegeben und war im August in Frankreich als namengebender Partner für den Freestyle-Wettbewerb der FISE Xperience Series BMX.