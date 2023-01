Wie der Gesamtmarkt konnte auch die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129) in den vergangenen Tagen ordentlich zulegen. Ging die Versorgeraktie noch 3.1.23 bei 39,62 Euro aus dem Handelstag, so notierte sie im frühen Handel des 16.1.23 um 6,3 Prozent bei 42,13 Euro. Die Räumung von Lützerath zwecks Kohleabbaus wirkte sich nicht auf den Aktienkurs aus.

Wegen der erwarteten Abschwächung der Energiekrise im Jahr 2023 und der langfristig positiven Entwicklung des RWE-Windkraftgeschäftes bekräftigten Experten in neuen Analysen mit Kurszielen von bis zu 53 Euro (Deutsche Bank) ihre Kaufempfehlungen für die RWE-Aktie. Kann die Aktie auf dem Weg zu den hohen Kurszielen in den nächsten Wochen das Jahreshoch bei 43,98 Euro überwinden, um danach zumindest auf 45 Euro anzusteigen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.