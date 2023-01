Umbruch am Immobilienmarkt Worauf es 2023 bei Häusern und Wohnungen ankommt (FOTO)

Stutensee (ots) - Die Inflation und steigende Zinsen haben im vergangenen Jahr

für große Veränderungen am Immobilienmarkt gesorgt. Der Boom scheint beendet -

alle rechnen mit fallenden Preisen. Dennoch lassen Immobilien-Schnäppchen auf

sich warten.



"Die Veränderungen am Markt schaffen große Chancen und ebenso große Risiken",

erklärt Alexander Lang. "Denn selbst wenn die Preise sinken, müssen die Zinsen

unbedingt im Auge behalten werden." Lang ist Investor und Immobilienberater,

bestens vernetzt und hat die Lage in Deutschland analysiert. Er verrät in diesem

Artikel, welche Veränderungen 2023 auf den Immobilienmarkt zukommen werden und

wie liquide Eigennutzer davon profitieren können.