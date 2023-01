Zwölf gute Gründe, das Familienvermögen mit einer Stiftung zu schützen (FOTO)

Meerbusch (ots) - Nicht nur in Krisenzeiten sind Überlegungen zum

Vermögensschutz ein wichtiger Bestandteil, um Unternehmungen nachhaltig in eine

sichere Zukunft zu bringen und den Familienfrieden zu erhalten. Für den

Vermögensschutz eignen sich Familienstiftungen bestens. Nur sind in Deutschland

ihre Möglichkeiten und Vorteile, auch hinsichtlich der Steuergestaltung, nicht

ausreichend bekannt oder von falschen Behauptungen geprägt. Es wird Zeit, sie

klarzustellen:



1. Das Vermögen einer Stiftung ist haftungsfrei und pfändungssicher.





Unter dem Dach der Stiftung können Unternehmer mit hohen wirtschaftlichenRisiken einen sicheren Hafen gestalten und so das Vermögen schützen. Gläubiger,Insolvenzverwalter und Sozialhilfeträger haben keinen Zugriff auf dasStiftungsvermögen.2. Ein Erbstreit ist keine Bedrohung mehr für das Familienvermögen.Nichts gefährdet eine Familie und das Vermögen mehr als ein Erbstreit. DasVermögen wird geteilt, Unternehmen zersplittert. Eine gute Stiftungssatzung füreine Familienstiftung hingegen enthält klare Spielregeln für alle Beteiligtenund kann nach den Wünschen des Stiftenden individuell gestaltet werden. Sieschafft Prozessgerechtigkeit und reduziert damit erheblich das Konfliktpotenzialsowie nervenaufreibende und kostenintensive Prozesse über die Erb- undVermögensnachfolge.3. Egal, was passiert: Der Stifterwille bleibt bestehen.Anders als ein Gesellschaftsvertrag einer Personen- oder Kapitalgesellschaftkönnen die Spielregeln einer Stiftung nicht gegen den Willen des Stiftersverändert werden. Das klingt erst einmal nach einem Korsett, ist aber keins.Denn innerhalb der Stiftungsregeln besteht 100 % Flexibilität. Auf der Grundlageder ersten Satzung kann eine Stiftungssatzung geändert und an geänderteRahmenbedingungen angepasst werden. Der freie Stifterwille ist die obersteLeitlinie für die künftige Stiftungstätigkeit. Familien vermeiden mit einerFamilienstiftung eine ungeplante Erbschaftsteuer auf die Vermögenssubstanz undsorgen so für einen soliden Vermögensschutz.4. Die Erbschaftssteuer wird gestaltbarer.Die Erbersatzsteuer in Deutschland ist mit einer Familienstiftung gestaltbar undsorgt so auch für den Schutz des Vermögens. Mit einer Familienstiftung sind auchgrenzüberschreitende Strukturen möglich. In Liechtenstein beispielsweise,beliebter Standort von Familienstiftungen, gibt es keine Erbersatzsteuer.5. Kein Einfluss von Heirat und Trennung auf das Vermögen einer Stiftung.Heirat und Trennung von Familienmitgliedern haben keine Auswirkung auf dasStiftungsvermögen.6. Stiftungsvermögen benötigt keinen Ehevertrag.Es ist kein Ehevertrag erforderlich.