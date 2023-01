Verbesserte Authentifizierung für Luxusmarken mit Hilfe der Blockchain - Aura Blockchain Consortium und Mojix vereinbaren strategische Zusammenarbeit

Die beiden Organisationen sind Vorreiter bei der Schaffung von Transparenz und Vertrauen innerhalb des globalen Luxus-Ökosystems, mit dem Ziel, das Kundenerlebnis weiter zu verbessern. Die Verbindung der Cloud-basierten Mojix-Plattform mit der Aura Blockchain würde eine zertifizierte Rückverfolgbarkeit über eine unveränderliche Artikelidentifikation sowie eine sofortige und genaue Rückverfolgung bis hin zu den Originalmaterialien ermöglichen, aus denen ein einzelner Artikel besteht.

Das Aura Blockchain Consortium befähigt und unterstützt die teilnehmenden Mitglieder, ihre Produkte mit sicheren, eindeutigen, auf der Blockchain beruhenden Identitätsnachweisen zu versehen, mit denen die Herstellung und Lieferung eines Produkts von den Rohstoffen bis hin zum Endkunden verfolgt werden kann. Mit ihrem Aura SaaS-Angebot können die Mitgliedsmarken schnell und einfach teilnehmen, ihren Wert maximieren und sich auf die Kundenerfahrung und digitale Innovation konzentrieren. Dadurch ist die Rückverfolgbarkeit in der Lieferkette für die Verbraucher sowohl vor- als auch nachgelagert gewährleistet. Dies macht es zu einem der besten Angebote für Direktkunden auf dem Markt und bietet den Kunden volle Transparenz. Dank der NFC-RFID-Technologie und der Serialisierung kann Mojix Luxusartikel mit standardisierten, eindeutigen Identitätsnachweisen versehen und sie von der Quelle bis zum Verkauf zurückverfolgen, einschließlich ihrer einzelnen Bestandteile oder Zutaten. In jeder Phase der Lieferkette ermöglicht der GS1 EPCIS-Standard die Transparenz von Ereignisdaten, sowohl innerhalb eines Unternehmens als auch unternehmensübergreifend, so dass alle Nutzer eine gemeinsame Sicht auf die Artikel erhalten. Die Aura Blockchain-Technologie sichert diese Daten und sorgt so für ihren unveränderlichen und unanfechtbaren Charakter.