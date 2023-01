Abschreibungen brocken Covestro Verlust ein - Dividende wackelt

(Kursentwicklung im zweiten Absatz aktualisiert)



LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Hohe Abschreibungen haben den Kunststoffkonzern Covestro 2022 überraschend in die roten Zahlen gerissen. Auch im Tagesgeschäft schnitt das Dax-Unternehmen wegen hoher Gas- und Energiekosten und einer schwachen Nachfrage schlechter ab als gedacht. Kurz vor dem Jahresende kam auch noch ein Schaden an der Chlorelektrolyse des Unternehmens in Uerdingen hinzu, der die Produktion von harten Kunststoffen und dem Hartschaumvorprodukt MDI beeinträchtigte. Wegen des Verlustes 2022 könnte die Dividende nun wackeln. Der Aktienkurs berappelte sich nach anfänglichen Verlusten rasch.

Die Papiere fielen am Montagvormittag zunächst bis auf 38,32 Euro, erholten sich dann aber schnell und notierten gegen Mittag eineinhalb Prozent im Plus bei 40,97 Euro. Analysten werteten die schwache Entwicklung zum Jahresende hin nur noch bedingt als Überraschung. Zudem hatte der Aktienkurs bereits 2022 mit einem Minus von einem Drittel kräftig Federn gelassen. Für das noch junge Börsenjahr 2023 ergibt sich nun schon ein Kursplus von rund zwölf Prozent, womit die Papiere aktuell den Dax ein klein wenig hinter sich lassen.